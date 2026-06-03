「阪神−西武」（３日、甲子園球場）阪神の大竹耕太郎投手は７回６安打３失点（自責１）で降板した。悔やまれるのは二回。先頭のネビンに初球の直球をバックスクリーンに運ばれた。三回以降は走者を出しながらも無失点だったが、七回に悪夢が待っていた。２死二、三塁で長谷川を平凡な遊ゴロに打ち取ったが、これを小幡がファンブル。さらに、一塁へも悪送球で一気に２者が本塁へ生還した。ここ４試合はゲームをつくるも