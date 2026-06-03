警察官にコップを投げつけて公務を妨害したとして、川崎区検は３日、公務執行妨害の罪で川崎市消防局の男性消防士（３４）＝同市川崎区＝を略式起訴した。川崎簡裁は同日、罰金２０万円の略式命令を出した。起訴状などによると、男性は５月１８日、自宅で交際相手と口論していた際、臨場した警察官にガラスコップを投げつけて職務の執行を妨害したとしている。