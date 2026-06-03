【その他の画像・動画等を元記事で観る】CHiCO with HoneyWorksの21stシングル「君のせいで愛してる」が、本日6月3日にリリースされ、あわせて全曲配信もスタートした。本作の表題曲「君のせいで愛してる」は、現在放送中のTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』のOPテーマ。デビュー曲であり代表曲のひとつ「世界は恋に落ちている」を彷彿とさせる、甘酸っぱい恋模様を描いた一曲に仕上がっている。カップリングには、自らを