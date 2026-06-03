韓国や台湾などのグルメや雑貨がずらり！きょう3日から鹿児島市の山形屋でアジアの人気商品を集めた催事が始まりました。 今回、初開催となった「韓国・台湾アジアンフェスタ」。韓国や台湾のほかに、ベトナム、インド、タイのグルメや雑貨およそ600品が並びます。 限定！台湾グルメ 台湾伝統の豆乳スイーツ豆花。定番のゆでピーナッツと緑豆をのせたものなど、1日限定200個を販売。 こちらは台湾で3代続く水ギ