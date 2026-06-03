愛知県の藤田医科大学病院は、看護師の個人パソコンが不正アクセスを受け、保存していた患者のデータ約1300件が外部に漏れた可能性があると発表しました。 病院によりますと5月、看護師が自宅でウェブサイトを個人パソコンで閲覧した際、「ランサムウェア」攻撃を受けました。 この看護師は学会発表などのために患者の情報を規定に反して個人のパソコンに保存していました。 漏洩した可能性があるのは腎臓