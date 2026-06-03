九州・沖縄・山口で制作された優れた広告作品の表彰式が3日、福岡市で開かれました。 291の作品の中から福岡広告協会賞の大賞に選ばれたのは、福岡県の広告「わたしの、時間」です。ヤングケアラーの現実に光を当て、社会が向き合うべき課題を描いた作品です。 また、地域に密着した広告を表彰するCODO賞には、西日本鉄道の「ONE FUKUOKA BLDG.開業プロモーション」が選ばれました。今回入賞した62作品は、7