欧州株上値重く推移、中東リスクを警戒 東京時間19:42現在 英ＦＴＳＥ100 10340.11（-33.40-0.32%） 独ＤＡＸ24869.44（-254.73-1.01%） 仏ＣＡＣ40 8185.59（-23.50-0.29%） スイスＳＭＩ 13172.62（-133.10-1.00%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:42現在 ダウ平均先物JUN 26月限51217.00（-183.00-0.36%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7616.50（-