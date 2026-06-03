◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト―ロッテ（３日・神宮）ヤクルト・増田珠外野手が先制の４号ソロを放った。両軍無得点の６回先頭。カウント２―０から真ん中高めの１４４キロ速球を左中間のスタンドへ運んだ。５月１５日の中日戦（バンテリン）以来となる一発を「（高橋）奎二さんがいい投球をして先制点がほしかったので、先制できてよかったです。マスオ〜」と得意のポーズを決めた。