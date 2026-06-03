大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2026年6月2日(日本時間3日)アリゾナ・ダイヤモンドバックス対ロサンゼルス・ドジャース＠チェース・フィールド＞ ドジャースの大谷翔平投手(31)が、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場、4打数2安打2打点、1四球の活躍でチームの勝利に貢献した。 6試合連続安打、3試合連続マルチ安打をマークし、打者として出場した試合の連