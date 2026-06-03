◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト―ロッテ（３日・神宮）ロッテのドラフト２位・毛利海大投手（２２）＝明大＝が先発し、５回８９球を投げて５安打、２四球で無失点の好投も打線の援護に恵まれず、３勝目はならなかった。明大時代、東京六大学リーグ通算１４勝を挙げて慣れ親しんだ神宮のマウンド。初回から５回まで毎回走者を背負うも、要所で一本を許さなかった。６回に打席がまわってきて代打を送られて交代とな