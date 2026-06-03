◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―オリックス（３日・東京ドーム）昨年８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんの一周忌で「ＦＯＲ３ＶＥＲ６・３〜長嶋茂雄〜」と銘打って開催されている一戦では、イニング間に特別映像が流され、「長嶋茂雄はなぜスーパースターなのか」という問いに、ゆかりの人たちからの回答が紹介された。６回表終了後には中畑清氏の回答がビジョンで紹介された。「プロ野球人生がスタートしたタイミン