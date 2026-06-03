◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―西武（３日・甲子園）阪神は、小幡竜平内野手の痛恨の適時失策で２点を追加された。１３試合ぶりに「８番・遊撃」でスタメン出場。０―１の７回２死二、三塁から長谷川が放った正面のゴロをファンブルし、さらに一塁送球が大きくそれた。２人の走者が一気に生還。力投を続けていた先発・大竹の足を引っ張る最悪な形になってしまった。