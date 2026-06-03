◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―オリックス（３日・東京ドーム）巨人の高梨雄平投手が６回途中から３番手で登板するも、押し出し四球を与え、巨人はこの回、３失点となった。０―０の６回。危険球退場していた先発・戸郷の後を投げていた森田が、この回の先頭・宗から４連打を浴びるなど２点を失って、なお１死二、三塁で高梨がマウンドへ。高梨は６番・西野をわずか１球で左邪飛。７番・若月を敬遠で２死満塁となっ