ちくわレパートリーに加えたい！ 冷蔵庫に常備してある家庭も多い「ちくわ」。磯辺揚げが人気ですが、油で揚げるのは面倒……そんな時に作りたい、簡単レシピをご紹介します。 濃厚チーズがたまらない 粉チーズとパセリを混ぜたパン粉をちくわに付け、フライパンで焼くだけ。チーズが香る洋風の味付けが新鮮です！ 簡単でおいしいレシピに喜びの声がたくさん！ つくれぽ（みんなの作りましたフォトレポートのこと）では、「磯