高岡市の出町市長は、市の土地開発公社が取得した高岡駅南の土地の購入額が、鑑定評価額より1億円以上高かったことについて、「疑問を感じる」とした一方で、「当時の判断が適切だったかよりも活用を考えることに力を注ぐべき」という考えを示しました。出町市長「基本的に法令違反はありません。鑑定評価額を上回る価格で取得した当時の判断については、疑問を感じます」市の土地開発公社が取得した高岡駅南の土地をめぐっては、K