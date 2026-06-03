去年、県内で生まれた子どもの数は5125人で、過去最少だったおととしをわずかに上回り、10年ぶりに増加しました。厚生労働省がきょう発表した人口動態統計によりますと、去年、県内で生まれた子どもの数は5125人でした。過去最少だったおととしから47人増え、10年ぶりに増加したものの過去2番目に少ない数です。また、女性1人が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率は、富山県は1.31で、統計開始以来、最低だったおととしから