けさ、北陸新幹線で電力設備のトラブルがありました。列車に運休や遅れが出るなどダイヤが大きく乱れました。JR西日本によりますと、きょう午前8時15分ごろ北陸新幹線の新高岡・金沢間で電力設備に異常があり長野・金沢間で運転を見合わせました。午前9時50分ごろに全線で運転を再開しましたが東京と敦賀を結ぶ「かがやき」の上下2本、富山と敦賀を結ぶ「つるぎ」の上下5本など合わせて9本が運休しました。神戸に向かう男性「台風