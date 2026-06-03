5月5日にデビューした船橋所属の菅原吏久人（りくと、18＝山下）が船橋1R（ダート1200メートル、10頭立て）の2番人気ララティーナ（牝8＝山下、父スクリーンヒーロー）で初勝利を挙げた。ここまで僅差の2着が4回、デビュー18戦目での勝利に鞍上は「ようやく勝つことができてホッとしています。次の1勝を早く挙げられるように頑張っていきます」と笑顔を見せた。