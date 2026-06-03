自分だけの言葉を綴った日記。まさかそれを、義父に読まれているとは思いもしませんでした。しかも発覚したときの一言が「心配だったから」。悪びれる様子は一切なし--。同居の限界を日記で突きつけられた女性の実録をウーマンエキサイトからご紹介します。私の日記が誰かに読まれている--さやかさん（38歳）は、結婚を機に夫の実家で義父母との同居を始めました。義父は一見穏やかな人物でしたが、同居2年目に入ったころから言動