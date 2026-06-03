歌舞伎俳優の中村獅童（53）が3日、東京・歌舞伎座で「六月大歌舞伎」（25日まで）の初日を迎えた。昼の部「子連れ狼」では叔父の萬屋錦之介さんが、テレビドラマ版で演じた主人公の拝一刀を熱演。「叔父は作品ごとに刀の振り方にこだわりがあり、そういったところも意識し、ラストはこん身の立ち回りをお見せしたい」（公演プログラムから）と意気込んでいる。その言葉通り、終盤にある尾上松也（41）との本水での死闘は大迫