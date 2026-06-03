iriが、10周年イヤー2曲目となる新曲「Crunchy」（クランチー）を6月5日に配信リリースする。 （関連：CHAIの“NEOかわいい”はどこまでも進化していくiriと共に盛り上げた対バンツアーファイナル） 本楽曲は、自身の楽曲「Coaster」でもタッグを組んだSANABAGUN.の澤村一平＆大樋祐大、Yusuke Nakamura（BLU-SWING）をアレンジに迎えた一曲。ヒップホップやネオソウルをベースに、ざらつい