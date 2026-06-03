ヘアケアブランド「ラブクロム（LOVECHROME®）」を展開するYC・Primarilyは、「ポケットモンスター」とのコラボ第2弾として、ポケモン30周年記念モデル2種を6月17日に発売することを発表した。 【画像あり】30周年記念ロゴもデザインにコラボモデル2種 今回展開されるのは、ブランドを代表する「K24GPツキ ゴールド」と「K24GPバングスコーム ゴールド」をベースに、それぞれピカチュ