（東京中央社）中国・福建省に近い離島の馬祖列島に伝わる切り絵アート「剪花」の特別展「剪花・綻放華やかに咲き誇る台湾・馬祖列島の切り絵アート展」が2日、東京・虎ノ門の台北駐日経済文化代表処（大使館に相当）台湾文化センターで始まった。伝統と現代美学を組み合わせた作品を手がけるアーティストの陳治旭さんは、支え合う台日の友情をアートを通じて発信したいと語った。同センターが台湾の離島の文化やアーティストを