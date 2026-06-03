「注文翌日に商品が届く」ことをウリにした文具通販会社のアスクル。そのビジネスモデルを実現するために、創業すぐに大規模な物流センターを整備する必要に迫られた。当時どのようにして巨額の資金を準備したのか、アスクル創業者がその舞台裏を明かす。※本稿は、実業家の岩田彰一郎『起業家になる前に知っておいてほしいこと 経営の難問を乗り越えるたった一つの考え方』（PHP研究所）の一部を抜粋・編集したものです。大規模な