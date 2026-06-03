6月6日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■変更―――――――――――――― テクノロジーズ [東証Ｇ]決算月【3月】6/3発表（場中） 優待品をQUOカードPayからデジタルギフト「選べる e-GIFT」に変更。金額（2万5000円または3万円）は変わらない。 株探ニュース