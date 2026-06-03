気温が上がり過ごしやすい時期となり、自転車でお出かけという方も多いのではないでしょうか。一方で増えているのが「自転車の事故」です。安全への意識と合わせて身を守る備えが大切です。（藤得記者）「車道の真ん中を走っている自転車がいます。そのまま車道を斜めに横断していきました。非常に危険です」６月３日朝の札幌市中心部です。赤信号を無視する自転車や、逆走する自転車も。（藤得記者）「ながらスマホをしながら自転