2026年6月2日、韓国メディア・Xportsニュースは「今月11日に開幕するサッカー・ワールドカップ北中米大会を、韓国は低画質で視聴することになる」と伝えた。「Ultra HD 4K News」が1日、W杯を4K画質で視聴できる国のリストを公開した。それによると、ブラジルはもちろん、チリ、ニカラグア、グアテマラなどの中南米諸国のほか、米国、英国、スペイン、フランス、ドイツ、オーストリア、イタリア、香港などが4K中継を行うという。日