商品車を満載したJSQ型特殊貨物車中亜班列が6月3日午前、中国国家鉄路集団成都局貴陽鉄路物流中心改貌営業部貨物場を出発し、貴州省初のJSQ型商品車中亜班列が運行開始しました。中亜班列とは、中国と中央アジア5カ国・西アジア・南アジアなどを結ぶ高速コンテナ直通列車のことです。 この中亜班列は29両編成で、主に地産の新エネルギー車261台を輸送します。新疆のホルゴス通関地を経由して出国し、約15日かけてカザフスタンの鉄