news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「男女4人襲ったクマ立てこもり周辺の学校は休校に」についてお伝えします。◇2日、福島市の住宅街に現れた1頭のクマ。設置された防犯カメラには、男性を追いかけまわす様子も映っていました。クマは、近所の住民などを襲い、20代から80代の男女4人がケガをしました。その後、クマは近くにある工場に入り込んだため、2日、市は緊急銃猟を決定。しかし、緊急銃猟の開始から20