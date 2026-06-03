大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは3日（水）、富田将馬（28）、仲本賢優（28）、金田晃太朗（23）、中村駿介（27）の4選手と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 アウトサイドヒッター（OH）の富田は、中央大学卒業後の2020年に東レアローズ（現・東レアローズ静岡）に入団、同年に日本代表メンバーにも選出。大阪