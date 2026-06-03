実態がほとんどないファンド会社を売却して16億円以上をだまし取ったとして、東京地検はきょう、医療系スタートアップ企業の元社長の男を詐欺の罪で起訴しました。詐欺の罪できょう起訴されたのは、医療系スタートアップ「MTU」の元社長・原拓也被告（38）です。東京地検によりますと、原被告は2024年12月ごろから去年2月ごろにかけて、東京都内の中小企業向けファンド会社に対し、「2024年の売り上げの概算はおよそ8億円である」