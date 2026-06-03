東京・青梅市で台風6号による大雨で貯水施設のポンプ設備が水没しました。早ければきょうの深夜から最大およそ1800戸で断水などが起きるおそれがあります。東京都によりますと、けさ、青梅市根ヶ布にある建て替え工事中の貯水施設で台風による大雨が流れ込み、標高の高い地区に水を送るためのポンプが水没しました。この影響で、早ければきょうの深夜から、周辺の最大およそ1800戸で、断水や水量の減少が起きる見込みです。断水な