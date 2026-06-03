熊本県八代市庁舎建設をめぐる汚職事件で、賄賂を隠そうとしたマネーロンダリングの疑いで逮捕された6人全員が、容疑を否認していることがわかりました。そうした中で3日、疑惑を調査する市議会の百条委員会が開かれました。八代市の新庁舎建設をめぐり、八代市議の成松由紀夫容疑者が6000万円を受け取ったとして起訴されたあっせん収賄事件。 現金を渡したとされる、東京都の前田建設工業側は時効が成立していますが、