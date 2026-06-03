13日に授賞式が行われる国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は、授賞式に向けた5日から13日を『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK』として、お台場・青海エリアを中心に東京各地で、多彩なイベントを開催する。【写真】圧倒的透明感！ノースリドレスから二の腕あらわな畑芽育（MAJ2026ノミネート作品発表会より）8日から13日まで、渋谷・Shibuya Sakura Stage内の多機能型イベントスペース「BLOOM GATE」にて、『TOYOT