公明党の西田幹事長は中道改革連合への合流をめぐって、今の国会中に一定の方向性を出せるよう、協議を加速するとの考えを示しました。公明党西田実仁 幹事長「この国会の中で一定の方向性が出せるように、今協議を加速しているという趣旨で申し上げた」中道をめぐっては、今年2月の衆院選前に立憲民主党と公明党の衆院議員が先行して合流しましたが、大敗を受けて参院議員や地方議員の合流はめどが立っていません。西田氏