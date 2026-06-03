タレントの鈴木紗理奈（48）が3日、自身のインスタグラムを更新。中京テレビ・日本テレビ系全国ネット「水曜プラチナイトドラマ」枠『おちたらおわり』（7月1日スタート、毎週水曜深0：24）に出演することを告知した。【写真】厳しい視線で…ドラマ出演を予告した鈴木紗理奈紗理奈は「7月1日より放送するドラマ【おちたらおわり】に出演します。憧れのタワーマンションに潜む女たちの嫉妬と裏切り。ママ友、不倫、執着、復讐