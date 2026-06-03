◇交流戦阪神─西武（2026年6月3日甲子園）阪神・小幡竜平内野手が、遊撃での手痛い失策を喫した。1―0の7回2死二、三塁の場面。西武・長谷川が放った打球はややイレギュラーバウンドしながら、遊撃・小幡の正面へ。これをファンブルして前に落とすと、一塁送球も大きく逸れ、一塁カメラマン席へ入った。このプレーで小幡に捕球、送球の2つの失策が記録され、阪神は終盤に痛い2点を追加されることとなった。