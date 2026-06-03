兵庫・たつの市で、母と娘が殺害された事件で新たな展開か。3日午前10時半ごろ、たつの市内の川に浮かんでいる男性を通行人の女性が発見。「人が川に浮いている。あお向けです」と通報しました。目撃者は当時の状況について、「サイレンごっつ騒がしかったからね、見に来たら警察の方がいっぱい来て、20人くらいおったかな。消防の方もいました。あお向けで浮かんどったんですよ。腕が曲がったままで引っかかってたんですよ」と話