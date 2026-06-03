政府はきょう、日常時と災害時を区別しない「フェーズフリー」に関する有識者との検討会を開き、フェーズフリーの考えに基づく、防災施策の促進方法などについて、議論を交わしました。赤間二郎 防災担当大臣「このような取り組みを推進することで、防災を特別な備えから、日常の延長へ位置づけ直していくことが持続的かつ実効性の高い防災力の向上に繋がると考えています」政府はきょう、「フェーズフリー」などを促進するた