4日は西から天気下り坂。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■4日は低気圧や前線が近づく 西から天気下り坂へ4日（木）は台風6号は関東の東の海上へ離れる見込みです。夜までには温帯低気圧に変わる予想ですが、東北から関東の沿岸では風の強い状態が続くでしょう。うねりを伴った高波にもご注意ください。西日本は前線を伴った低気圧が近づき、天気は下り坂へと向かうでしょう。九州は午後を中心に激しい雨の降る恐れが