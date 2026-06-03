俳優伊藤英明（50）が3日、都内で映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」大ヒット記念舞台あいさつに登壇した。5月22日に日米同時公開された、「スター・ウォーズ」シリーズ7年ぶりとなる新作。公開2週間で興行収入16億円を突破するなど大ヒットを記録している。伊藤はこの日、マンダロリアンが劇中で装着しているヘルメットを着用し登場。「劇場で見られるワクワクが止まらない。言葉を超えた親子の絆の大