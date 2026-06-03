関東に最も接近している台風6号。大雨による浸水や強風による倒木など被害が出ています。東京都内の複数の河川で一時、氾濫危険警報が発表されるなど、大きな影響を及ぼしました。3日午後2時過ぎの東京・お台場は、午後になり大型の台風6号の吹き返しによる強い風と激しい雨が直撃しました。その台風6号が進む先の茨城県では、駐車場に止まる車に激しく雨が打ち付け、鉾田市内では冠水した道路に慌てて止まると波が立ち、また別の