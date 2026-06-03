東京・歌舞伎座で3日、「六月大歌舞伎」が初日を迎えた。昼の部は、中村獅童（53）が叔父萬屋錦之介さんの代表作を歌舞伎化した「子連れ狼」に出演。妻を殺された拝一刀が、幼子大五郎と復讐（ふくしゅう）の旅をする物語で、獅童と次男夏幹が父子を演じた。獅童が「エンターテインメント時代劇になる」と話していたように、観客は迫力の立ち回り、親子愛などに見入っていた。昼の部はほか「祇園祭礼信仰記金閣寺」「戻駕色相肩