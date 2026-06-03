【開幕記念日替りログインボーナス】 開催期間：6月4日4時～6月18日3時59分 FGO PROJECT（ノーツ、アニプレックス、ラセングル）は、Android/iOS用FateRPG「Fate/Grand Order」において、期間限定「郷愁永巡刻盤 パスト･カルデア」開幕直前キャンペーン第4弾の開幕記念日替りログインボーナスを6月4日4時より6月18日3時59分まで開催する。 新章「？？？編 郷愁