２００６年トリノ五輪フィギュアスケート男子金メダルでロシアフィギュアスケート界のレジェンドでもあるエフゲニー・プルシェンコ氏（４３）が、自身の指導する有望株の息子アレクサンドル（１３）が国際舞台を求めてアゼルバイジャン国籍の取得を発表してロシアで大きな波紋を呼んでいる。ロシアはウクライナ侵攻により国際大会への出場が禁止されており、他国の国籍を取得するアスリートが続出している。そしてプルシェンコ