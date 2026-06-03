米データ分析会社が投稿米メディアが紹介した顔が“そっくり”な2人の大リーガーの成績に、現地ファンの注目が集まっている。米データ分析会社「コディファイ・ベースボール」の公式Xは、とある“打者”の出塁率ならびに長打率と、とある“投手”の防御率を2人の顔写真と共に並べて公開した。共にリーグ屈指となるスタッツが並び、現地ファンからは「この2人の選手は本当に素晴らしい」「この2人がいつか直接対決したらどうな