シンプルすぎると物足りない、でも派手すぎるのは避けたい……。そんな40代の夏コーデにフィットするのが、ほどよく華やかな刺繍ワンピ。【ZARA（ザラ）】なら、1点投入で軽やかさと洗練感を両立できるアイテムが充実。今回は、大人の夏コーデに取り入れやすい、上品な刺繍ワンピをピックアップしました。 上品な揺れをまとう夏の主役級ワンピ 【ZARA】「ZWコレクションプリーツ刺繍ワンピース