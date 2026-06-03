猫のテンションを上げる3つのもの 猫のテンションが上がりやすいものには何があるでしょうか？それらはなぜ気分が上がるのでしょうか？ 1.獲物に見立てたおもちゃ 猫のテンションを上げるのは、おもちゃです。特に猫じゃらしを小動物のように動かしてあげると、目を輝かせて遊びにのってきます。 猫の遊びは狩りの模倣です。獲物のように見えるおもちゃは、猫の狩猟本能が刺激されて、テンションが上がっちゃ