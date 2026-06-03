フリーアナウンサーの白戸ゆめの(30)が2日、自身のインスタグラムを更新。横浜の横浜赤レンガ倉庫を訪れたことを報告した。 【写真】いたずらな強風にスカートふわり 「久しぶりに赤レンガに行った日」と投稿。「一眼で撮ってみたけど、風が爆強のなかおしゃれに撮るのは難しいスカートがモンローしまくって大変だった笑」と振り返り、強風のせいで、女優マリリン・モンローさんの