あの 「あのちゃん」こと、マルチタレントのあのが３日、都内で開催された『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の完成披露試写会に登壇した。同作は、1999年から「月刊少年エース」（KADOKAWA）で連載中の吉崎観音による漫画『ケロロ軍曹』のアニメ20周年記念プロジェクトの一環。劇場版としては2010年以来、16年ぶりの新作として6月26日に全国公開を迎える。同プロジェクトの宣伝隊長